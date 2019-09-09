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Россиянин Иванюк — второй в прыжках в высоту на матче Европа — США

21:49

Россиянин Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту на соревнованиях между сборными Европы и США. Турнир проходит в Минске.

Победу одержал Максим Недосеков из Белоруссии (2,35). Результат Иванюка — 2,31. Тройку замкнул Джерон Робинсон из США (2,29).

В беге на 100 м победу одержал американец Майк Роджерс (10,20). Второй и третий — его соотечественники Кристофер Белчер (10,25) и Демек Кемп (10,28).

У женщин на стометровке победила британка Дэрил Нейта (11,29). В тройку вошли американки Дезереа Брайант (11,30) и Моролаке Акиносун (11,39).

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