Россияне стали бронзовыми призерами в эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью

Мужская сборная России по современному пятиборью заняла третье место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Россию в этом виде программы представляли Александр Лесун и Данил Калимуллин.

В фехтовании россияне заняли второе место, в плавании — 10-е, в конкуре — четвертое, «комбайне» (бег и стрельба) — 11-е. Всего соссияне набрали 1475 очков. Победу в эстафете одержали немцы (1506 очков), второе место заняла сборная Южной Кореи (1482).