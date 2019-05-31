Россия отправила в ИААФ 296 заявок на нейтральный статус

ВФЛА приняла к рассмотрению 306 заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву. 296 из них направлены в ИААФ.

В связи с дисквалификацией ВФЛА в 2015 году россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки на получение нейтрального статуса. Те, кто имели допуск в прошлом году, могут получить его на новый сезон по упрощенной схеме.

К настоящему времени ИААФ определилась с 67 российскими легкоатлетами, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе лидеры сборной России Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.