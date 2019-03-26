Россия отправила в ИААФ 239 заявок на получение нейтрального статуса

ВФЛА приняла к рассмотрению 261 заявку на получение атлетами нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе федерации Наталью Юхареву. 239 из них уже направлены в ИААФ.

На данный момент ИААФ одобрила 63 российских заявки.

В связи с дисквалификацией ВФЛА российские спортсмены вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Те, кто имели аналогичные допуски в прошлом году, имеют право подать заявку по упрощенной форме.