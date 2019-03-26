18:01 | Легкая атлетика

Россия отправила в ИААФ 239 заявок на получение нейтрального статуса

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ВФЛА приняла к рассмотрению 261 заявку на получение атлетами нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе федерации Наталью Юхареву. 239 из них уже направлены в ИААФ. 

На данный момент ИААФ одобрила 63 российских заявки. 

В связи с дисквалификацией ВФЛА российские спортсмены вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Те, кто имели аналогичные допуски в прошлом году, имеют право подать заявку по упрощенной форме.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6260621

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