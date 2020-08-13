Легкоатлет Николай Башан, с 2009 года выступавший за сборную России по метанию молота, рассказал, почему решил вернуться на родину, в Белоруссию.

— В России сначала тренировался года два — до 2009 года, — цитирует «Беларусь Сегодня» Башана. — К тому моменту, как мы уехали в Россию, я был уже многократным призером первенства Беларуси. Нам было вообще не важно, куда мы едем. Хоть на Чукотку. Мы ехали за тренером. Даже недолго пообщавшись с Сергеем Литвиновым, все понимали, насколько он отдан делу. И эта болезнь заразна. Даже сейчас рассказываю — и мурашки по коже! А Саранск — это небольшой студенческий городок. Условия неплохие. Освоились быстро. Нас ведь Литвинов из Беларуси пятерых пацанов увез. Владимир Шапетько и Игорь Бурый из Марьиной Горки, Илья Терентьев и Олег Линко из Гродно. Но они все уже давно закончили.

Почему вернулся домой? К семье. Да и старший товарищ Иван Тихон тоже здесь. С ним вместе тренируюсь. Мы ведь и у Литвинова вместе работали, понимаем друг друга, поддерживаем. Хотя вариантов остаться в России хватало. Но у меня всегда в мыслях было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни. Там суета, какая-то озлобленность, напряжение. В Минске люди гораздо добрее и спокойнее. Никто никуда не спешит, комфортная жизнь. А там — муравейник.