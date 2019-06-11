Россия лишится руководящих постов в Международной ассоциации легкоатлетических федераций

Россия на четыре года лишится всех руководящих должностей в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), поскольку национальная федерация не сможет заявить своих представителей для участия в выборах, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИААФ.

ИААФ в воскресенье продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), чье членство было приостановлено в ноябре 2015 года. По этой причине национальная федерация сейчас лишена возможности заявить своих кандидатов на выборы, которые пойдут на конгрессе ИААФ в конце сентября, перед стартом чемпионата мира в Катаре.

- Форма выдвижения кандидата должна быть направлена старшему исполнительному директору ИААФ не позднее 25 июня 2019 года, в полночь по среднеевропейскому времени, - отмечется в сообщении.