Роберт Попов назначен новым антидопинговым координатором ВФЛА

Член исполкома комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Роберт Попов назначен антидопинговым координатором Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует сайт ВФЛА. Ранее этот пост занимала Елена Иконникова, которая была отстранена после разбирательства по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

— Вчера, 5 декабря, была выполнена еще одна рекомендация комиссии (Минспорта по аккредитации), антидопинговым координатором ВФЛА был назначен Роберт Попов, чья кандидатура была ранее представлена и согласована как министерством спорта РФ, так и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), — говорится в сообщении ВФЛА.