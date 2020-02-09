Результаты «Русской зимы»

Тимур Моргунов победил в прыжках с шестом на турнире «Русская зима» в Москве. Его результат 5,86 метра. Вторым стал Илья Мудров (5,55), замкнул тройку лучших Георгий Горохов (5,45).

Михаил Акименко стал первым в прыжках в высоту (2,26 метра). Второе место занял Никита Анищенков, проигравший по попыткам. Третье место занял Даниил Цыплаков (2,23).

В прыжках в длину лучшим стал Артем Примак (7,70 метра), второе место занял Сергей Полянский (7,69), третье — Павел Шалин (7,66).

Другие результаты:

толкание ядра, женщины — 1. Алена Гордеева — 17,47 метра. 2. Евгения Соловьева — 16,80. 3. Анна Авдеева — 16,80.

тройной прыжок, мужчины — 1. Дмитрий Чижиков — 16,66 метра. 2. Антон Бульдов — 16,20. 3. Павел Шалин — 16,04;

прыжки в длину, женщины — 1. Вероника Семашко — 6,44 метра. 2. Елена Соколова — 6,38. 3. Екатерина Гришина — 6,29;

бег на 800 метров, женщины — 1. Александра Гуляева — 2.00,14. 2. Ольга Онуфриенко — 2.04,81. 3. Екатерина Алексеева — 2.04,95;

бег на 1500 метров, женщины — 1. Елена Коробкина — 4 минута 5,84 секунды. 2. Анна Щагина — 4.07,51. 3. Дина Александрова — 4.08,24;

бег на 60 м, мужчины — 1. Дмитрий Лопин — 6,71 секунды. 2. Кирилл Чернухин — 6,76. 3. Руслан Перестюк — 6,76;

бег на 400 метров, мужчины — 1. Максим Федяев — 46,82 секунды. 2. Андрей Кухаренко — 47,07. 3. Андрей Ефремов — 47,46;

бег на 800 метров, мужчины — 1. Константин Холмогоров — 1.47,27. 2. Сергей Дубровский — 1.48,95. 3. Данил Переметов — 1.48,98;

бег на 3000 метров, мужчины — 1. Владимир Никитин — 7.39,94. 2. Евгений Рыбаков — 8.00,02. 3. Анатолий Рыбаков — 8.00,07.