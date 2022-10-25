Результат российской легкоатлетки Антюх на Олимпиаде-2012 был аннулирован РУСАДА

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на основании материалов, предоставленных Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), приняла решение аннулировать результаты победительницы Олимпиады в Лондоне в беге на 400 м с барьерами Натальи Антюх, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Антюх дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки в период с 15 июля 2012 по 29 июня 2013 года аннулируются.

Олимпиада в Лондоне прошла с 27 июля по 12 августа 2012 года. Таким образом, российская спортсменка будет лишена золотой медали. Окончательное решение о лишении награды должен принять Международный олимпийский комитет (МОК).