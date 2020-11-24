Ревизор ВФЛА: «В федерации завелись крысы, которые воруют у своих»

Председатель контрольно-ревизионной комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики Игорь Голованов подготовил отчет для конференции, которая состоится 30 ноября. В отчете содержится утверждение о серьезных нарушениях в расходовании бюджетных средств в национальной команде.

— Мною установлено и я предполагаю, что в сборной команде и в Центре подготовки сборных команд России по легкой атлетике действует организованная преступная группировка, которая путем должностного подлога совершает хищение бюджетных средств, направляемых на финансирование подготовки сборных команд России по легкой атлетике (то есть завелись крысы, которые воруют у своих), — пишет Голованов.

Генеральный секретарь ВФЛА Андрей Конокотин заявил «СЭ», что письмо ревизора не является итогом проверки, и оно не основано ни на каких документах. «Это, судя по всему, сугубо индивидуальная точка зрения господина Голованова», — отметил Конокотин. (Наталья Марьянчик)

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