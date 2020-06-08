Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева в интервью «СЭ» прокомментировала необходимость заниматься в спортом на улице в масках и перчатках. Такие меры против пандемии до сих пор действуют во многих регионах России.

— У нас в Волгограде выходить на улицу можно только в перчатках и масках. Хотя сейчас жара за 30 градусов, — отметила Лебедева. — Тренироваться в них... Сразу видно, что такое решение принимали люди, которые не особенно занимались спортом. В перчатках руки потеют моментально. Еще неизвестно, где больше микробов будет. Мне кажется, лучше просто чаще дезинфицировать руки. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Лебедевой — на сайте «СЭ»