Решение по отстраненному Образцову вынесет ВАДА

РУСАДА примет решение по российскому легкоатлету Игорю Образцову. В апреле он был временно отстранен за нарушение антидопинговых правил. Сегодня ИААФ отозвала у него допуск к участию в международных стартах.

- Решение ИААФ было вызвано тем, что РУСАДА завело дело о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом. Так как ему уже был предоставлен нейтральный статус, то в любом случае до окончания разбирательства по делу спортсмена этот статус отзывается. Нюансы дела, естественно, носят закрытый характер на данном этапец, - цитирует ТАСС антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову. - Дело инициировало РУСАДА, соответственно, и решение будет выносить РУСАДА. Когда будет решение, непонятно, потому что каждое дело индивидуально. Это не окончательное решение, это определенное ограничение - ему не запрещено тренироваться, ему запрещено только принимать участие в учебно-тренировочных сборах и в соревнованиях. Временное отстранение можно оспаривать, но обычно это никто не делает.