Спортивный арбитражный суд в Лозанне огласит решение по иску Кастер Семени к ИААФ в среду, 1 мая, сообщает Inside the Games. Изначально ожидалось, что его огласят 26 марта.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров подала жалобу на ИААФ, планирующую ввести новые правила для участия в соревнованиях женщин. В частности, федерация планировала не допускать к турнирам женщин с повышенным содержанием тестостерона. Им предлагается принимать специальные препараты, понижающие этот уровень.

Семеня, у которой от рождения есть эта аномалия, не согласилась с данным предложением. В ответ ИААФ намеревалась признать ее "мужчиной, ощущающим себя женщиной".