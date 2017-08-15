Рено Лавиллени: "Я заплатил за свою глупость"

Рекордсмен мира в прыжках с шестом Рено Лавиллени признался, что ему было непросто проводить нынешний сезон. 30-летний француз на чемпионате мира в Лондоне стал третьим, а в прошлом году в октябре он попал в аварию на мотоцикле, последствия которой сказываются до сих пор.

– Был сломан маленький кусочек мениска, – цитирует L’Equipe Лавиллени, который увлекается мотоспортом. – После операции возникли небольшие осложнения. Я заплатил за свою глупость. Но в любом случае это были одни из лучших соревнований в карьере. Я никогда не был так близок к титулу чемпиона мира. Сейчас все хорошо.