Рекордсменка СССР не может вернуться в Москву из-за отмены рейсов

Рекордсменка СССР, победительница Универсиады 1983 года в беге на 800 метров Ирина Подъяловская осталась в Каире и не может вернуться в Москву из-за того, что ее по неизвестной причине не пустили на последний рейс.

- Я оказалась в нелепой ситуации: сегодня утром у меня должен был быть рейс «Аэрофлота» Каир-Москва, — рассказала Подъяловская в интервью «СЭ». — Я была зарегистрирована на рейс, приехала в аэропорт за 1 час 20 минут до вылета. Но египетские работники аэропорта даже не пустили нас в зону вылета. Работников авиакомпании мы нигде найти не смогли. Люди, которые улетели этим рейсом, позвонили нам и сказали, что самолет был полупустой. Это был последний рейс из Каира, что теперь делать, я даже не представляю. Как оказалось, всего не пустили на рейс 15 человек. Поедем сейчас в офис «Аэрофлота» и будем разбираться, почему так поступили с людьми. (Наталья Марьянчик)