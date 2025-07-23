Рекордсмен России в беге Данилов получает зарплату в 2500 рублей

Легкоатлет Алексей Данилов рассказал о своей службе в спортивной роте и зарплате.

«Я же сейчас служу в Москве в спортроте, в сборной ничего не получаю. И у меня зарплата — 2500 рублей. А до того, пока дома жил, тоже не мог себе позволить. Шиповки — дорогое удовольствие», — цитирует Данилова «Спортс».

По словам спортсмена, новые шиповки ему подарил тренер Лев Лободин.

Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров — преодолел дистанцию за 44,56 секунды. Предыдущее достижение (44,60 секунды) держалось 45 лет — его установил Виктор Маркин на Олимпиаде 1980 года. 18-летний спортсмен показал этот результат на соревнованиях команд Союзного государства для спортсменов U-20, которые прошли в Бресте между российскими и белорусскими легкоатлетами.