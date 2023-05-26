Рекордсмен мира по прыжкам в высоту Сотомайор посетит Неделю легкой атлетики в Москве

Обладатель действующего рекорда мира по прыжкам в высоту кубинец Хавьер Сотомайор станет почетным гостем Недели легкой атлетики в Москве.

«Москва занимает особое место в моем сердце, ведь именно здесь в 1984 году началась моя профессиональная карьера на международной арене. С этим городом связаны очень теплые воспоминания, и я очень рад вернуться, чтобы поделиться опытом и знаниями с новыми поколениями легкоатлетов, а также стать частью большого спортивного праздника. Очень здорово, что мероприятие соберет вместе столько топовых спортсменов. Уверен, зрители будут в восторге!» — приводит слова Сотомайора РИА «Новости Спорт».

Сотомайор установил мировой рекорд в 1993 году, преодолев на чемпионате мира в Штутгарте планку на отметке 2,45 м. Кубинец также является олимпийским чемпионом 1992 года и победителем серии международных соревнований «Дружба-84» в Москве, которые он выиграл в возрасте 16 лет.

Соревнования, которые пройдут 5 и 6 июня, организованы Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) в рамках празднования 100-летия московского спорта. Сотомайор посетит состязания на Никольской улице, а также День прыжков в высоту.