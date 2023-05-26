Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Игры
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 14:22

Рекордсмен мира по прыжкам в высоту Сотомайор посетит Неделю легкой атлетики в Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Обладатель действующего рекорда мира по прыжкам в высоту кубинец Хавьер Сотомайор станет почетным гостем Недели легкой атлетики в Москве.

«Москва занимает особое место в моем сердце, ведь именно здесь в 1984 году началась моя профессиональная карьера на международной арене. С этим городом связаны очень теплые воспоминания, и я очень рад вернуться, чтобы поделиться опытом и знаниями с новыми поколениями легкоатлетов, а также стать частью большого спортивного праздника. Очень здорово, что мероприятие соберет вместе столько топовых спортсменов. Уверен, зрители будут в восторге!» — приводит слова Сотомайора РИА «Новости Спорт».

Сотомайор установил мировой рекорд в 1993 году, преодолев на чемпионате мира в Штутгарте планку на отметке 2,45 м. Кубинец также является олимпийским чемпионом 1992 года и победителем серии международных соревнований «Дружба-84» в Москве, которые он выиграл в возрасте 16 лет.

Соревнования, которые пройдут 5 и 6 июня, организованы Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) в рамках празднования 100-летия московского спорта. Сотомайор посетит состязания на Никольской улице, а также День прыжков в высоту.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230526/sotomayor-1874323220.html
легкая атлетика
1
Читайте также
Польшу наказали из-за дискриминации спортсменов из России. Смелое решение
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийская чемпионка Ласицкене не сдержала слез, говоря о завершении международной карьеры
Новости
RSS RSS
Все новости