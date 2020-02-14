Рабочая группа ОКР выработала критерии кандидатов на пост главы ВФЛА
Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) выработала критерии допуска кандидатов на выбор президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Должность остается вакантной после отставки Дмитрия Шляхтина, отстраненного ИААФ по подозрению в причастности к делу российского легкоатлета Данила Лысенко. На данный момент исполняющей обязанности главы ВФЛА является Юлия Тарасенко.
— Мы выработали критерии допуска до выборов, они достаточно жесткие, я бы даже сказал, беспрецедентные, — цитирует ТАСС президента ОКР Станислава Позднякова. — Но в текущей ситуации полумеры не работают и действовать не будут. Мы в ближайшее время их опубликуем. Смысл в следующем: на пост руководителя и членов президиума не могут претендовать люди, которые когда-либо имели за собой нарушения антидопинговых правил, подозреваются или подозревались в их нарушении или каким-либо образом были уличены в нарушении чистоты спорта.
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