Пятиборец Лесун пропустил первый турнир сезона, чем вызвал недоумение у главного тренера

Решение победителя Олимпийских игр 2016 года по современному пятиборью Александра Лесуна пропустить январский турнир в Москве вызвало недоумение у главного тренера сборной России Андрея Моисеева.

— Я нахожусь в некотором недоумении от того, что Александр Лесун пропустил «Зимний турнир», — сказал Моисеев в интервью ТАСС. — У нас есть четкая система отбора на этапы Кубка мира и другие международные старты. Отбор будет состоять из двух российских стартов, одним из которых является прошедший турнир.

Думаю, что пропуск турнира Александром связан, в первую очередь, со здоровьем. Все-таки какие-то проблемы у него есть, и он не успел, видимо, их до конца решить.