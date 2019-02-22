Пять дисквалифицированных российских легкоатлетов подали апелляции в CAS

Легкоатлеты Иван Ухов (прыжки в высоту), Светлана Школина (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Екатерина Галицкая (бег) и Юлия Кондакова (бег) оспорили собственные дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS).

- Ухов, Школина, Адамс, Галицкая и Кондакова подали апелляции в CAS на решения о своих дисквалификациях, - приводит ТАСС слова пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Натальи Юхаревой.

Напомним, в период с 31 января по 1 февраля CAS дисквалифицировал 13 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Ухов и Школина были лишены медалей Олимпиады-2012: золота и бронзы соответственно.

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