Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, как отреагировала на успешную реализацию американской космической программы Crew Dragon.

— Все предыдущие капсулы были сделаны вместе с русскими, а это первая капсула, которую американцы создали сами, для них это День независимости, — рассказала Клишина в прямом эфире Instagram журналистки Марии Командной. — Они смогли сделать это своими руками, без помощи других стран.

Думаю, нам не стоит беситься. У нас с разработками все в порядке. Пусть создают, мы создадим лучше.

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».