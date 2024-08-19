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Сегодня, 10:25

Российская прыгунья в высоту Кочанова: «Рано или поздно женщины дойдут до результатов вроде 218 сантиметров»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Прыгунья в высоту, выполнившая олимпийский норматив чемпионка России Мария Кочанова в интервью «СЭ» предположила, что результаты девушек в этом виде спорта должны улучшаться.

— Вы говорили, что с детства мечтали об Олимпиаде и мировом рекорде — «даже блокнотик сохранился, где написано, что я буду прыгать 2,18». Еще реально достигнуть этой отметки?

— Реальные возможности человеческого организма сложно оценить. Рано или поздно, мне кажется, мы дойдем до таких результатов, но, скорее всего, это будет уже не в мою спортивную карьеру. Хотя повторюсь — кто знает, на что способен наш организм? В детстве я случайно поставила эту цифру, она гораздо выше существующего результата, но мне казалось, что это тоже реально, — сказала Кочанова.

Мария Кочанова. «На что потрачу миллион? Начну думать, когда его получу». Позиция легкоатлетки Кочановой
Мария Кочанова
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