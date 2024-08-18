Прыгунья в высоту Кочанова потратит 1 миллион рублей на покупку квартиры

Чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова рассказала, что отложит выигранный 1 миллион рублей на покупку жилья.

«Что-нибудь такое хочется, конечно. Свой уголочек», — цитирует Кочанова ТАСС.

На чемпионате России в Екатеринбурге спортсменка выиграла золото с результатом 1,97 метра. За выполнение квалификационного норматива для Олимпиады в Париже спортсменка получит дополнительно 1 миллион рублей.