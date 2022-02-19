Клишина сообщила о беременности: «Когда день влюбленных прошел удачно, и купидон попал в цель»

Прыгунья в длину Клишина сообщила о своей беременности

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила о своей беременности.

Спортсменка опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой заметен округлившийся живот и добавила хештег «mypregnancy» (в переводе — «моя беременность»).

«Нельзя прожить жизнь на пустой желудок, или когда день влюбленных прошел удачно и купидон попал прямо в цель», — написала Клишина.

В комментариях Клишину поздравили прыгунья в высоту Мария Ласицкене, синхронистка Мария Ласицкене, сербская прыгунья в длину Ивана Шпанович и многие другие известные спортсмены.

Клишина — серебряный призер чемпионата мира-2017 в лондоне и двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).