Прыгунья с шестом Сидорова в восьмой раз подряд стала чемпионкой России в помещении

Анжелика Сидорова завоевала первое место в соревнованиях в прыжках с шестом в рамках чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Сидорова покорила планку на высоте 4,75 метра. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65), третьей стала Ольга Муллина (4,55).

Сидорова стала восьмикратной чемпионкой России в помещении. Причем она выиграла соревнования восемь раз подряд.