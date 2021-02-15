Прыгунья с шестом Сидорова в восьмой раз подряд стала чемпионкой России в помещении
19:42
Анжелика Сидорова завоевала первое место в соревнованиях в прыжках с шестом в рамках чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.
Сидорова покорила планку на высоте 4,75 метра. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65), третьей стала Ольга Муллина (4,55).
Сидорова стала восьмикратной чемпионкой России в помещении. Причем она выиграла соревнования восемь раз подряд.
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