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Прыгунья с шестом Сидорова в восьмой раз подряд стала чемпионкой России в помещении

19:42
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Анжелика Сидорова завоевала первое место в соревнованиях в прыжках с шестом в рамках чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Сидорова покорила планку на высоте 4,75 метра. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65), третьей стала Ольга Муллина (4,55).

Сидорова стала восьмикратной чемпионкой России в помещении. Причем она выиграла соревнования восемь раз подряд.

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