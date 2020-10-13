Прыгунья с шестом Еремина дисквалифицирована на два года

Российская прыгунья с шестом Людмила Еремина дисквалифицирована на два года за употребление допинга, сообщает ТАСС.

В пробе 29-летней спортсменки обнаружен запрещенный препарат — кломифен. Дисквалификация отсчитывается с 20 ноября 2019 года, все результаты спортсменки с момента отстранения будут аннулированы.

В 2014 году она становилась серебряным призером чемпионата России, также на ее счету две бронзовые медали национальных первенств (2012, 2013).