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Допинг

Прыгунья с шестом Еремина дисквалифицирована на два года

19:07

Российская прыгунья с шестом Людмила Еремина дисквалифицирована на два года за употребление допинга, сообщает ТАСС.

В пробе 29-летней спортсменки обнаружен запрещенный препарат — кломифен. Дисквалификация отсчитывается с 20 ноября 2019 года, все результаты спортсменки с момента отстранения будут аннулированы.

В 2014 году она становилась серебряным призером чемпионата России, также на ее счету две бронзовые медали национальных первенств (2012, 2013).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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