Прыгуны Королева и Курбанов стали самыми проверяемыми РУСАДА спортсменами в январе
Прыгуны в высоту Кристина Королева и Никита Курбанов, а также теннисист Иван Неделько стали самыми тестируемыми РУСАДА в январе. Спортсмены были проверены на допинг по три раза.
32-летняя Королева в январе участвовала в трех турнирах, 23-летний Курбанов — в четырех.
36-летний Неделько на данный момент занимает 715-е место в рейтинге ATP.
В 2022 году самым проверяемым РУСАДА спортсменом стала триатлонистка Анна Горева.
Источник: https://tass.ru/sport/17087653курбан
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