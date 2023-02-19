Прыгуны Королева и Курбанов стали самыми проверяемыми РУСАДА спортсменами в январе

Прыгуны в высоту Кристина Королева и Никита Курбанов, а также теннисист Иван Неделько стали самыми тестируемыми РУСАДА в январе. Спортсмены были проверены на допинг по три раза.

32-летняя Королева в январе участвовала в трех турнирах, 23-летний Курбанов — в четырех.

36-летний Неделько на данный момент занимает 715-е место в рейтинге ATP.

В 2022 году самым проверяемым РУСАДА спортсменом стала триатлонистка Анна Горева.