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Лысенко — о невыполнении олимпийского норматива: «Из-за дождя побоялся получить травму»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский прыгун в высоту Данилу Лысенко прокомментировал победу в чемпионате России в Екатеринбурге.

«Почему только с третьей попытки взял небольшую для себя высоту 2,24? Я испугался мокрого из-за дождя покрытия, очень давно не прыгал в таких условиях и побоялся получить травму. Но потом понял, что ничего страшного нет, 2,27 взял с первой попытки и готов был прыгать дальше на 2,30 и 2,33, чувствовал себя хорошо. Когда опять начало капать, я сказал тренеру, что могу взять 2,33. Но тут дождь перешел в ливень, и я не стал больше прыгать. У меня остается еще один шанс выиграть миллион, если смогу прыгнуть по олимпийскому нормативу 23 августа на турнире в Златоусте», — приводит слова Лысенко ТАСС.

Лысенко победил на чемпионате России с результатом 2,27 метра. Если бы он сумел прыгнуть на 2,33 метра и выполнить олимпийский норматив, то получил бы дополнительно один миллион рублей.

Источник: ТАСС
Данил Лысенко
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