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3 марта, 11:51

Прыгун в высоту Лысенко завоевал золото чемпионата России в помещении

Руслан Минаев
Данил Лысенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл золото чемпионата России в помещении. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.

Спортсмен показал результат 2,30 метра при двух попытках. Второе место занял Илья Иванюк (2,30 м при трех попытках). Третьим стал Степан Веткин (2,27).

Лысенко стал четырехкратным чемпионом России в помещении.

Даниил Лысенко.«Прыгал бы тройной, но тренер запрещает». Лысенко — о победе на чемпионате России

В тройном прыжке у женщин золото завоевала Дарья Нидбайкина, показав результат 13,87 метра. Серебро выиграла Алина Абраменко (13,47), бронзу — Юлия Якунина (13,45).

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легкая атлетика
Данил Лысенко
Илья Иванюк
Степан Веткин
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