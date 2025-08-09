Асанов про условия в Нигере: «Когда мылся, старался, чтобы местная вода не попала в рот»

Прыгун в высоту Александр Асанов, победивший на турнире «Кубок Сахель», в интервью «СЭ» рассказал об условиях в Нигере.

— В паспорте штамп о поездке в Нигер остался?

— Да, остался.

— Тебя это не беспокоит, не думаешь, что могут возникнуть вопросы где-то при пересечении границы ЕС?

— Нет, наверное.

— Визы делали?

— Визы делали, и прививки от желтой лихорадки.

— Некоторые боятся их делать.

— Я тоже боялся, изначально именно из-за этого хотел отказаться. Но потом сказали, что нужна всего одна прививка, посмотрел отзывы, увидел, что ничего страшного, все в порядке, побочек нет.

— Как там санитарная обстановка?

— Естественно, нас запугали, так что в сумке вез 14 литров воды. Немножко перебдел, но, думаю, не зря. Пил только свою воду, еду тоже привез свою, ел только ее. Только два раза позволил себе какое-то местное жареное мясо на шпажках. Привез с собой консервированную фитнес-индейку, курицу, тунца, лапшу быстрого приготовления — мне хватило. Даже когда мылся, старался, чтобы местная вода не попала в рот, в глаза, в лицо. Потому что там, насколько я понял, все плохо.