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Прыгун с шестом Соловьев вернется из США и выступит на Кубке России по легкой атлетике

Сергей Ярошенко

Тренер прыгуна с шестом Александра Соловьева Олег Диаздинов рассказал, когда его подопечный приедет в Россию.

«Александр вернется в Россию 19 июня, он будет выступать на Кубке России, на котором победил год назад», — цитирует Диаздинова ТАСС.

Соловьев в декабре 2024 года уехал в США для учебы в университете Техаса (Texas A&M University. — Прим. «СЭ»). Там он выступил за учебное заведение более чем на десяти американских студенческих стартах, где не раз становился победителем.

Кубок России по легкой атлетике пройдет в Жуковском с 20 по 22 июня. Состязания в мужских прыжках с шестом состоятся в первый день турнира.

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легкая атлетика
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