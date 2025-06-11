Прыгун с шестом Соловьев вернется из США и выступит на Кубке России по легкой атлетике

Тренер прыгуна с шестом Александра Соловьева Олег Диаздинов рассказал, когда его подопечный приедет в Россию.

«Александр вернется в Россию 19 июня, он будет выступать на Кубке России, на котором победил год назад», — цитирует Диаздинова ТАСС.

Соловьев в декабре 2024 года уехал в США для учебы в университете Техаса (Texas A&M University. — Прим. «СЭ»). Там он выступил за учебное заведение более чем на десяти американских студенческих стартах, где не раз становился победителем.

Кубок России по легкой атлетике пройдет в Жуковском с 20 по 22 июня. Состязания в мужских прыжках с шестом состоятся в первый день турнира.