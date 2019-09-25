Против дисквалификации ВФЛА высказались 30 национальных федераций

Тридцать национальных федераций высказались против продления отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует ТАСС. Об этом стало известно после голосования по статусу ВФЛА, которое прошло в среду на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе.

Конгресс большинством голосов поддержал решение совета IAAF продлить отстранение ВФЛА, которое было принято 23 сентября. Право голоса имели 190 национальных федераций, 17 из них в голосовании участия не приняли.

Против продления санкций проголосовали Алжир, Аруба, Бангладеш, Вьетнам, Гамбия, Египет, Замбия, Иордания, Камерун, Киргизия, Кот-д'Ивуар, Ливан, Ливия, Макао, Малави, Малайзия, Мексика, Науру, Нигер, Никарагуа, Палестина, Самоа, Санта Лусия, Северная Македония, Судан, Тринидад и Тобаго, Турция, Хорватия, Экваториальная Гвинея и Южный Судан.