Просвирин и Кнороз выиграли соревнования в прыжках с шестом на Мемориале братьев Знаменских

Илья Просвирин и Полина Кнороз выиграли соревнования в прыжках с шестом на Мемориале братьев Знаменских.

Просвирин победил в соревновании среди мужчин с результатом 5,4 метра. Второе место занял Денис Акиньшин (5,3 м), третье место поделили Илья Долбин и Илья Мудров (5,3 м).

Конороз показал лучший результат у женщин — 4,5 метра. Второй стала Аксана Гатауллина (4,45 м), третьей — Татьяна Калинина (4,3 м).