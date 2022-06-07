Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 19:55

Просвирин и Кнороз выиграли соревнования в прыжках с шестом на Мемориале братьев Знаменских

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Илья Просвирин и Полина Кнороз выиграли соревнования в прыжках с шестом на Мемориале братьев Знаменских.

Просвирин победил в соревновании среди мужчин с результатом 5,4 метра. Второе место занял Денис Акиньшин (5,3 м), третье место поделили Илья Долбин и Илья Мудров (5,3 м).

Конороз показал лучший результат у женщин — 4,5 метра. Второй стала Аксана Гатауллина (4,45 м), третьей — Татьяна Калинина (4,3 м).

0
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Оживший Ничушкин, «сухие» победы, защитник-бомбардир. Путь «Колорадо» до финала Кубка Стэнли – настоящее кино
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иванюк прокомментировал свой результат в прыжках в высоту на Мемориале братьев Знаменских
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости