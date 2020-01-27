«Просто не хочется». Сидорова объяснила свое неучастие в «Русской зиме»

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова заявила, что не будет участвовать в «Русской зиме"-2020 из-за разногласий с организаторами. В понедельник она победила на чемпионате Москвы с результатом 4,80.

Ранее трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о пропуске «Русской зимы» в знак протеста против руководства ВФЛА. Сидорова вместе с Ласицкене входят в комиссию атлетов ВФЛА.

— Что касается «Русской зимы», то мы с тренером решили там не выступать, — цитирует ТАСС Сидорову. — Одна из причин — разногласия с организаторами. В знак протеста, как Маша Ласицкене? Это можно называть по-любому, героические слова можно любые использовать, но просто не хочется.