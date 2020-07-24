Призер Олимпиады-1980 рассказал, как на Играх в Москве подменяли допинг-пробы

Бывший советский легкоатлет Константин Волков рассказал, что на Олимпиаде-1980 в Москве подменялись допинг-пробы спортсменов. Волков на Играх взял серебро в прыжках с шестом.

— Мочу они подменяли у всех спортсменов поголовно, не только у наших, — цитирует «Настоящее время» Волкова. — Допинг-контроль был: там были наши сотрудники, с погонами, видимо. Почему я говорю. Когда я пришел сдавать вот эту мочу, баночку отдаю, он мне говорит: «Это все выкидываем, вот твоя моча». Говорит, вот эту сдавай. Я говорю: «Так у меня ничего нет, мне не страшно». Он: «Нам случайности не нужны, вот иди вот эту сдавай». Я говорю: «Так у всех?» Он: «Конечно!» Я говорю: «И у моих соперников?» Да, у всех одинаково, без исключения. Ни у кого ничего не будет.

Вызывали меня с тренером, с отцом. Вот, надо проводить программу специальных препаратов для того, чтобы золотую медаль завоевать. Но мы отказались, потому что, во-первых, мы не знали, как это в прыжках с шестом работает. Здесь определяющее — техника, неизвестно, как это отразится на твоей технике, здесь нет прямой зависимости. Мы отказались, нам сказали: хорошо, под вашу ответственность. Если будет провал, значит, будете отвечать за свои действия. Это врачи сборной, это старшие тренеры — все в курсе были. Вся программа была именно государственной.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков считает, что зарубежные спортсмены не принимали допинг из-за боязни быть обнаруженными.

— Ну, очевидно, спортсменам из других стран руководство растолковало, что будет, наверное, довольно тщательная проверка, поэтому и не обнаружили ни одного случая, потому что его просто не было, — считает Кровопусков.

Сборная СССР на домашней Олимпиаде установила личный рекорд по количеству наград. Советские спорстмены взяли 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Стоит отметить, что Игры бойкотировали 65 стран, включая США, ФРГ, Японию и ряд других.