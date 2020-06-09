Призер ЧМ-2019 ходок Мизинов отправил заявку на выступление под нейтральным флагом

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в ходьбе на 20 км Василий Мизинов отправил заявку на получение нейтрального статуса в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, сообщает ТАСС.

В июне заявки отправили обладатель бронзовой медали чемпионата мира — 2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер Олимпийских игр — 2012 в прыжках в длину Елена Соколова, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев (все — бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все — прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).