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Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Иванюк отправил заявку на получение нейтрального статуса

12:57
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Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк отправил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций заявку на получение нейтрального статуса. Вместе с Иванюком также отправили заявки Полина Миллер, Аксана Гатауллина и Алексей Федоров, сообщает ТАСС.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере 250 долларов.

В середине мая свои заявки отправили чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также серебряный призер чемпионата мира 2019 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8673669

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