Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Иванюк не выступит на Кубке Белоруссии

Прыгун в высоту Илья Иванюк заявил, что не выступит на Кубке Белоруссии. Турнир стартует 12 июля в Бресте.

«В Брест я не еду, планирую выступить на чемпионате Белоруссии 16 августа. Теперь я думаю в Ерине стартовать 15 июля на Гран-при Московской области. Этого турнира будет достаточно для хорошей подготовки к чемпионату России в Чебоксарах», — цитирует Иванюка ТАСС.

1 июля на Кубке России в Брянске Иванюк одержал победу с результатом 2,30 метра.

Спортсмен заявил, что в Брянске его беспокоила травма колена. Он также рассказал, что примет участие в чемпионате России, который пройдет в Чебоксарах с 2 по 5 августа.