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Сегодня, 16:25

Привалова заявила, что World Athletics проинформирована о коллективном письме легкоатлетов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что ВФЛА проинформировала рабочую группу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о письме отечественных легкоатлетов.

«Вчера днем мы получили это письмо и обсудили его на рабочем совещании с членами президиума и международными экспертами. После этого совещания было составлено письмо в рабочую группу (Taskforce) World Athletics, которое состояло из ряда вопросов, присутствовавших в обращении наших спортсменов.

Я хочу заметить, что сейчас ВФЛА очень тесно сотрудничает с Taskforce, а сама международная федерация, которая приняла политическое решение не допускать наших спортсменов на соревнования, находится немного в стороне от процесса. Поэтому я бы не стала смешивать в одну кучу процесс восстановления нашей федерации и политическое, повторюсь, решение самой World Athletics о запрете на участие в международных турнирах", — приводит слова Приваловой ТАСС.

Напомним, что письмо подписали более 40 легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. В нем спортсмены попросили руководство ВФЛА указать президенту World Athletics Себастьяну Коэ на то, что запрет российским легкоатлетам на участие в международных стартах является нарушением положений устава международной федерации.

Источник: https://tass.ru/sport/14076341
Ирина Привалова
ВФЛА
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