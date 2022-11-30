Привалова заявил, что ВФЛА до восстановления статуса остался один маленький шаг

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) близка к восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Я считаю, что в нынешней тяжелой ситуации, в которой находится весь российский спорт, сделан большой шаг вперед. World Athletics отметила нашу работу, и теперь идет речь о восстановлении ВФЛА. Итоги аудиторской проверки деятельности нашей федерации также в целом были признаны успешными, и это тоже очень важно для нас.

Осталось сделать только маленький шаг до восстановления, и я надеюсь, что совсем скоро говорить на эту тему больше не придется», — цитирует Привалову ТАСС.

Ранее глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о намерении до марта 2023 года вынести окончательную рекомендацию совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики.