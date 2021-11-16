Привалова выступит на конгрессе World Athletics c докладом о российской легкой атлетике

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выступит 17 ноября на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с докладом о ситуации в российской легкой атлетике.

«Я планирую выступить с десятиминутной речью в первый день конгресса, — цитирует ТАСС Привалову. — О чем будет мой доклад? Я хочу рассказать о том, в какой ситуации находится сейчас российская легкая атлетика и какие шаги были сделаны федерацией за последний год. В работе конгресса также примут участие генеральный секретарь ВФЛА Александр Черкашин и исполнительный директор федерации Борис Гришин».

Конгресс World Athletics пройдет с 17 по 18 ноября в онлайн-формате. В повестку дня конгресса включен вопрос о ситуации в российской легкой атлетике. Собравшиеся заслушают доклад главы рабочей группы по ВФЛА Руне Андерсена.

Последний раз представитель ВФЛА принимал участие в работе конгресса международной федерации четыре года назад. В августе 2017 года в Лондоне перед делегатами конгресса выступал с речью прежний президент Всероссийской федерации легкой атлетики — Дмитрий Шляхтин.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике.