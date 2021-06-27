Привалова выразила надежду, что завершившая карьеру Чичерова останется в легкой атлетике

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о будущем Анны Чичеровой в легкой атлетике.

«Я очень надеюсь, что после завершения спортивной карьеры Аня Чичерова все равно останется в легкой атлетике, которой она посвятила большую часть своей жизни. Анна — талантливейший человек, она приятна в общении и обладает большим умом и тактом. Такими людьми мы обязаны дорожить, ими нельзя разбрасываться. Я сделаю все, чтобы привлечь Аню к работе в легкой атлетике, если у нее будет такое желание», — цитирует Привалову ТАСС.

В начале июня спортсменка заявила, что планирует завершить карьеру после чемпионата России в Чебоксарах. 26 июня на первенстве страны она заняла третье место с результатом 1,88 метра.