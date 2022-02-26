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Сегодня, 17:14

Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике

Иван Шитик
Корреспондент

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике.

«Экспертный совет Министерства спорта России утвердил мою кандидатуру на пост главного тренера сборной», — сказала Привалова ТАСС.

До 30 сентября главным тренером национальной команды являлся олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, который в настоящее время занимает пост спортивного директора ВФЛА.

Привалова, выигравшая золото Олимпиады-2000 в беге на 400 метров, с 1 октября являлась исполняющей обязанности главного тренера сборной.

Источник: https://tass.ru/sport/13876193
Сборная России по легкой атлетике
Ирина Привалова
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