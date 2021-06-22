Привалова надеется, что Шубенков сможет получить нейтральный статус до конца недели

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова высказалась о получении чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. 22 июня атлет был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Безусловно, решение о том, что Шубенков невиновен, стало для нас очень радостным и одновременно ожидаемым событием. Мы ранее отправили уже несколько писем в World Athletics с просьбой ускорить выдачу нейтрального статуса всем подавшим заявку спортсменам. Сегодня было отправлено еще одно письмо по Шубенкову с просьбой решить вопрос в самое ближайшее время. Рассчитываю, что до конца недели в этом вопросе будет поставлена точка», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Шубенков 5 мая подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.