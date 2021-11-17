Привалова: «Надеемся, что в ближайшей перспективе ВФЛА будет восстановлена»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова рассказала о работе по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Дорогие друзья, легкая атлетика — это моя жизнь! В своей спортивной карьере я прилагала максимум усилий для достижения заветной мечты — стать олимпийской чемпионкой, — приводит ТАСС слова Приваловой. — Олимпийские игры в Сиднее навсегда остались в моем сердце. Сейчас я также воспринимаю и восстановление ВФЛА, для меня это цель, ради которой я также приложу все свои усилия. Надеемся, что эта работа увенчается восстановлением ВФЛА в мировой легкоатлетической семье в самой ближайшей перспективе».

Ранее совет World Athletics рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение всероссийской федерации продлевалось более 15 раз.