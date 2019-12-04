Президиум ВФЛА 11 декабря обсудит антидопинговые рекомендации

11 декабря ВФЛА проведет заседание президиума, на котором обсудит антидопинговые рекомендации Минспорта, ОКР и РУСАДА, сообщает официальный сайт организации. Также планируется обсудить состав сборных на 2020 год, списки старших тренеров и главного тренерского совета. Кроме того, в повестке заседания значится обсуждение деятельности рабочих органов ВФЛА и утверждение финансового плана на первый квартал 2020 года.

Минспорт и ОКР призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента в связи с отстранением Дмитрия Шляхтина. Шляхтин покинул пост главы организации в связи с дисквалификацией. Ему и еще четверым сотрудникам ВФЛА ставят в вину причастность к допинговому делу Данила Лысенко.