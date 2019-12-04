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Допинг

Президиум ВФЛА 11 декабря обсудит антидопинговые рекомендации

15:55

11 декабря ВФЛА проведет заседание президиума, на котором обсудит антидопинговые рекомендации Минспорта, ОКР и РУСАДА, сообщает официальный сайт организации. Также планируется обсудить состав сборных на 2020 год, списки старших тренеров и главного тренерского совета. Кроме того, в повестке заседания значится обсуждение деятельности рабочих органов ВФЛА и утверждение финансового плана на первый квартал 2020 года.

Минспорт и ОКР призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента в связи с отстранением Дмитрия Шляхтина. Шляхтин покинул пост главы организации в связи с дисквалификацией. Ему и еще четверым сотрудникам ВФЛА ставят в вину причастность к допинговому делу Данила Лысенко.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/118161

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




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