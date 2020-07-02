Президент World Athletics: «ВФЛА сильно подводит своих спортсменов»

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ прокомментировал заявление по ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики). World Athletics подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены.

— Мы признаем, что это трудные времена, но очень разочарованы отсутствием прогресса, достигнутого ВФЛА с точки зрения требований, установленных в марте. Серьезные обвинения в нарушении антидопинговых правил привели к появлению новой администрации ВФЛА. Мы получили заверения и надеялись, что изменения уже происходят. Однако опыт российской целевой группы, возглавляемой Руне Андерсеном, показывает, что ожидания пока не оправданы. ВФЛА сильно подводит своих спортсменов.

World Athletics отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам до совета, который пройдет в конце июля.

World Athletics опубликовала заявление по российской легкой атлетике