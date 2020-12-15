Президент ВФЛА Иванов: «Я уже третий за год, почему мне должны доверять?»

Новый президент ВФЛА Петр Иванов рассказал, как строятся его отношения с международной федерацией World Athletics.

— В решении Совета все сказано предельно четко: рассмотрение нашего вопроса может произойти на следующем заседании в марте 2021 года или раньше, если это порекомендует Рабочая группа. Могу сказать, что мы уже разговаривали с представителями World Athletics и обсуждали эти вопросы. Со своей стороны, мы сделали все, что от нас зависит.

— Правда ли, что после общения с вами текст решения World Athletics стал не таким жестким, каким он мог быть?

— Я не могу ничего об этом знать. Но главное сейчас, что у нас появился диалог. И это непросто: потому что я для международной федерации уже третий президент ВФЛА только за этот год. Почему они должны мне доверять? Только потому, что я хорошо говорю по-английски и могу общаться с ними напрямую?

(Наталья Марьянчик)

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