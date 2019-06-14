Президент ОКР Поздняков пообещал принять жесткие меры к лицам, причастным к подлогу в деле Лысенко

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пообещал принять жесткие меры к лицам, которые окажутся причастными к подлогу документов в допинговом деле серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данилы Лысенко.

– Дело Лысенко носит индивидуальный характер. К лицам, чья вина в результате расследования будет доказана, будут приняты самые жесткие меры, – цитирует ТАСС Позднякова.

В начале августа 22-летний Лысенко был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за систематического пропуска внесоревновательного допинг-тестирования. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты возможной подделки документов, которые спортсмен представил для объяснения причин нарушения. В начале мая в СМИ появилась информация, что к подлогу могут быть причастны сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

9 июня совет ИААФ продлил отстранение ВФЛА. Глава специальной рабочей группы Руне Андерсен заявил, что вопрос восстановления национальной федерации будет поднят только после окончания дела Лысенко.

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