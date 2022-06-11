Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 20:54

Президент НОК Украины Бубка призвал отстранить Россию от всех международных турниров

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка потребовал от всех международных спортивных федераций соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян и белорусов от международных соревнований, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт украинского НОК.

«Исполнительный комитет МОК для защиты единства международных спортивных соревнований рекомендовал их организаторам и международным спортивным федерациям не приглашать к участию спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии. Эту позицию на этой неделе полностью поддержала Ассоциация летних олимпийских видов спорта. НОК Украины требует от всех международных федераций соблюдать упомянутые рекомендации», — заявил Бубка.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из двух стран к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220611/bubka-1794798952.html
Сергей Бубка
МОК
5
Читайте также
Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России
Томас Бах – главный лицемер спорта. Он снова заявил, что россиян отстранили от соревнований ради их безопасности
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийская чемпионка в метании молота Влодарчик задержала автомобильного грабителя
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости