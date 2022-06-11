Президент НОК Украины Бубка призвал отстранить Россию от всех международных турниров

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка потребовал от всех международных спортивных федераций соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян и белорусов от международных соревнований, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт украинского НОК.

«Исполнительный комитет МОК для защиты единства международных спортивных соревнований рекомендовал их организаторам и международным спортивным федерациям не приглашать к участию спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии. Эту позицию на этой неделе полностью поддержала Ассоциация летних олимпийских видов спорта. НОК Украины требует от всех международных федераций соблюдать упомянутые рекомендации», — заявил Бубка.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из двух стран к соревнованиям в нейтральном статусе.